Ianis nu mai joaca in meciul pentru care a venit in Scotia: CELTIC -RANGERS a fost anulat! Campionatul se suspenda cu efect imediat

Decizia a fost anuntata printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al Federatiei, astfel ca meciurile sunt suspendate si vor fi reprogramate.

Vestea vine ca o lovitura pentru Ianis Hagi, care urma sa joace primul sau derby in tricoul lui Rangers. Duminica era programat derby-ul Rangers - Celtic, care a fost si el amanat, la fel ca restul meciurilor.

Mijlocasul roman a fost lasat pe banca de rezerve de Gerrard in meciul cu Leverkusen, fapt ce a atras criticile fanilor scotieni, ceea ce sugera ca duminica ar fi fost titular sigur in derby.

The Scottish football authorities have announced a further update in their approach to addressing the implications of the Coronavirus outbreak.

