Ultimele detalii despre transferul definitiv al lui Ianis Hagi la Rangers! Ce se intampla cu fotbalistul roman si ce scrie presa din Scotia

Ianis Hagi s-ar putea transfera definitiv la Rangers.

Internationalul roman, Ianis Hagi, a avut prestatii bune la Rangers. Aceasta a ajuns sub forma de imprumut la scotieni, care au optiune de a-l cumpara definitv de la Genk insa nu au luat o decizie in acest sens. Pana in acest moment, Ianis Hagi a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase de gol in tricoul echipei lui Steven Gerrard. Presa din Scotia este de parere ca Ianis Hagi ar trebui achizitionat definitiv de catre Rangers si prezinta unul dintre motivele pentru care ar trebuie sa se intample acest lucru.

"Daca bugetul permite, Ianis Hagi ar trebui achizitionat deoarece e uimitor din punct de vedere tehnic. Romanul a aratat si ca are o mentalitate cu care poate scoate echipa dintr-o situatie complicata, iar Gerrard are nevoie de aceasta 'foame' de victorie", scriu cei de la Daily Record.