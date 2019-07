Revolutia pe care o pregateste FIFA! Care sunt cele 8 echipe din Europa care vor participa la marea editie a Campionatului Mondial al Cluburilor

FIFA va schimba formatul Campionatului Mondial al Cluburilor din 2021.

24 de echipe vor participa la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2021, dupa cum s-a votat inca din luna martie. Aceasta editie majora va inlocui actualul format in care sunt 7 cluburi prezente la turneu. O noua schimbare pe care o ia in calcul FIFA e legata de participante.

Conform celor de la Times, planul initial al celor de la FIFA era sa invite foste castigatoare ale UEFA Champions League sau Cupa Campionilor Europeni, insa FIFA ia in calcul varianta de a invitat in functie de merit. Cu alte cuvinte, performante recente atat pe plan intern, cat si in cupele europene. De asemenea, maxim 2 cluburi dintr-o singura tara ar urma sa fie invitate.

Astfel, Manchester City ar urma sa fie invitata din Anglia la turneu alaturi de Liverpool, si nu Manchester United. Echipa lui Solskjaer este a doua intr-un clasament al cluburilor din Anglia in functie de numarul de trofee de UEFA Champions League castigate, insa City le-a luat fata in ceea ce priveste rezultatele recente.

Conform clasamentului UEFA, echipele care ar urma sa fie invitate sunt Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, Man City, PSG, Liverpool si Porto.