Antrenorul român a preluat echipa din primul eșalon din Azerbaidjan la începutul lunii iulie, după ce a părăsit-o pe FC Rapid București în urma celor 16 luni de activitate la clubul giuleștean.

Mutu are Azerbaidjanul la picioare: "Toți știu trecutul lui"

Adi Mutu a bifat deja șapte apariții la cârma azerilor, unde a reușit să obțină un singur rezultat pozitiv: în manșa retur a turului doi preliminar din Conference League (2-0 vs. Zeljeznicar).

Sanan Qurbanov, secundul lui Mutu la Neftchi Baku, a vorbit în presa locală despre calitățile tehnicianului român pe care l-a lăudat și a remarcat faptul că românul vrea de la elevii săi un joc în care domină adversarul.

„Mutu preferă un joc de atac. Vrea mult și e un antrenor disciplinat. Foarte atent. Toți știu trecutul lui fotbalistic. A jucat pentru cluburi mari din Europa, a lucrat cu antrenori renumiți și a învățat multe de la ei. Poți învăța la orice antrenament ceva de la Mutu.

Vrea ca Neftchi să joace un fotbal dominant. Lucrează la asta zilnic. Bineînțeles, e datoria noastră să-l ajutăm pas cu pas să realizeze acest obiectiv. Să fii antrenor la Neftchi e un vis pentru toți. Sunt onorat că fac parte din acest club.

Nu am niciun dubiu. Mutu va excela la Neftchi”, a spus Sanan Qurbanov, potrivit sportinfo.az.

Concluziile lui Adrian Mutu după duelul cu Beșiktaș

După înfrângerea de pe teren propriu, scor 1-3, formația antrenată de Adrian Mutu nu a reușit un rezultat pozitiv nici în deplasare cu Beșiktaș, cedând cu 2-1, în turul trei preliminar Conference League.

Tehnicianul român a oferit un scurt interviu pentru publicația SportInfo, în care a vorbit despre dubla manșă cu Beșiktaș, explicând care au fost motivele pentru care Neftchi Baku a fost eliminată, dar și care au fost aspectele pozitive.

"Exceptând scorul, echipa a luptat foarte bine. Am ieșit din Conference League, dar am luptat pentru culorile noastre. Am arătat că am intrat pe teren să câștigăm.

Vrem să creăm o echipă de caractere. Chiar dacă șansele noastre erau mici, trebuia să luptăm. Dacă respecți clubul și culorile pe care le reprezinți, trebuie să lupți. Dacă ne uităm la cele două partide, sunt patru părți. Noi am câștigat una.

Dacă e să spunem adevărul, am luptat până la final cu armele pe care le-am avut. Am încercat să ne folosim energia în mod eficient. Beșiktaș a avut 12 jucători pe banca de rezerve, noi am avut 5. Chiar dacă am fost puțini, am arătat că nu am venit ca niște turiști.

Sunt realist. Știu că echipa este obosită, dar a arătat caracter. A fost o cădere fizică după minutul 60, este normal. Au fost foarte multe călătorii. Ne vom antrena foarte bine, iar toată atenția va fi asupra campionatului", a declarat Adrian Mutu.