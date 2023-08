Cele două echipe s-au înfruntat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureși, în a șaptea etapă din startul noului sezon din Superliga României. Dinamo și Petrolul au împărțit, în consecință, punctele.

Cum i-a caracterizat Lamine Ghezali pe fanii lui Dinamo, după egalul cu Petrolul

Lamine Ghezali, winger-ul „câinilor roșii”, a revenit pe suprafața de teren în urma unei accidentări și a precizat că se simte foarte bine să revii în angrenajul echipei.

De asemenea, francezul a mai vorbit și despre fanii lui Dinamo, care au întreținut atmosfera pe „Arcul de Triumf” și au oferit spectacol în tribune.

„Se simte bine să revii. Mi-a fost dor să mă aflu pe teren, să joc. Fanii sunt incredibili. E incredibil să jucăm cu asemenea suporteri. Trebuie să continuăm pas cu pas, să facem lucrurile cât mai bine.

Terenul nu a fost prea bun. Am încercat să jucăm minge lungă, din cauza calității gazonului. Câteodată am reușit. Azi am făcut-o, am câștigat cele trei puncte.

Trebuie să învingem prima dată în Cupa României și după ne vom gândi la meciul cu Rapid”, a spus Ghezali, după meci.

Dinamo București - Petrolul Ploiești 1-1

În minutul 21 al meciului, Gregorio a deschis scorul pentru Dinamo, iar Petrovic a restabilit egalitatea în minutul 37. Tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar cele două cluburi au împărțit punctele în confruntarea din a șaptea etapă a Superligii.

Echipele de start