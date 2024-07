Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City

Daily Mail a scris recent că De Bruyne și-a dat acordul să semneze cu Al Ittihad, urmând ca Manchester City și clubul arab să se înțeleagă în vederea concretizării transferului.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris însă pe rețelele social media faptul că De Bruyne nu și-a dat niciun acord și că Al Ittihad are alte priorități în clipa de față, cum ar fi să-l aducă la club pe Moussa Diaby în cel mai scurt timp.

”Următorul pas pentru Ittihad va fi să-l transfere pe Ederson (n.r. portarul lui City), dar nu va fi ușor”, a mai informat italianul într-o postare de pe contul său oficial de Twitter/X.

Rămâne acum de văzut dacă De Bruyne va pleca în cele din urmă în fereastra de transferuri în curs de la Manchester City. Cert e că mutarea la Al Ittihad nu se va concretiza.

???????? Saudi sources playing down reports about Kevin de Bruyne reaching an agreement with Al Ittihad — told it’s NOT true.

Al Ittihad are focused on Moussa Diaby deal, set to be sealed very soon.

Next step for Saudi club will be new goalkeeper with Éderson talks on but not easy. pic.twitter.com/RI0avGPDp0