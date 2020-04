"Te iubim, Ianis!" Scotienii cer din nou transferul definitiv al romanului! Cu ce i-a impresionat Hagi

Din articol VIDEOCLIPUL lui Ianis

Fanii lui Glasgow Rangers si-au aratat din nou aprecierea fata de Ianis Hagi.

Ianis Hagi a transmis un mesaj video, in urma cu trei zile, direct de pe pagina clubului Glasgow Rangers. Mesajul era directionat catre familia Rangers si era unul de sustinere pentru a trece mai usor peste criza pandemiei de coronavirus.

Suporterilor li s-a confirmat inca o data clasa de care da dovada romanul si acestia si-au aratat aprecierea in comentariile filmuletului:

"Omul asta este atat de bun incat nu are nevoie de notite. Este o bucurie sa il vezi", "Te rog sa ramai acasa, la Rangers", "Te iubim, Ianis!", "La doar 21 de ani, tipul asta arata ce inseamna un jucator al lui Rangers. Clasa din partea tanarului Ianis.", au fost doar cateva dintre comentariile suporterilor.

In ultima perioada s-a scris ca Steven Gerrard nu ar vrea sa il pastreze definitiv la Rangers, iar suporterii echipei au fost cei care si-au aratat sustinerea pentru mijlocasul roman in tot acest timp. In mai multe sondaje din presa scotiana, fanii au votat in proportii de peste 80% pentru pastrarea lui Ianis.

Glasgow Rangers va trebui sa achite 5 milioane de euro pentru a-l achizitiona pe Ianis definitiv, pentru care a intrat pe fir si Lazio, club din Serie A.

"Fanii lui Rangers nu se mai pot satura de mesajul de clasa al lui Ianis. O gramada de fani au reactionat dupa mesajul lui Ianis Hagi si este corect sa spunem ca jucatorul in varsta de 21 de ani este o figura foarte populara pe Ibrox", au scris cei de la Footballfancast.com.

VIDEOCLIPUL lui Ianis