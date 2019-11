Inca un ZEU din fotbal si-a anuntat RETRAGEREA! David Villa se retrage la 37 de ani. Cand va juca ultimul meci 

Campion Mondial si European cu Spania, David Villa se retrage la 37 de ani. Atacantul spaniol a postat pe contul oficial de Twitter anuntul.

"Dupa 19 ani in fotbalul profesionist, am luat decizia sa parasesc fotbalul la finalul sezonului. Multumesc tuturor echipelor mele, antrenorilor si coechipierilor mei, care m-au ajutat sa ma bucur de aceasta cariera stralucita si familiei mele, pentru sprijinul pe care mi l-au oferit in momentele dificile.

Obiectivul meu este sa pun cireasa pe varful tortului castigand Emperor's Cup cu Vissel Kobe pe 1 ianuarie. De atunci, ma voi bucura de fotbal prin proiectele pe care le dezvoltam cu DV7(brandul sau). Va multumesc tuturor pentru dragostea oferita!", a postat Villa pe contul oficial de Twitter.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT