VIN MILIOANELE pentru Becali! Conditia ca Man si Coman sa plece pe sume RECORD: "Sunt oferte reale!"

"Man si Coman il pot umple de bani pe Becali !" spune impresarul care l-a dus pe Lucescu la Sahtior.

Omul care l-a dus pe Lucescu la Ahmetov vrea sa-i gaseasca o noua echipa antrenorului care implineste 74 de ani. "Pana la 100 si dupa 100 va antrena!" spune Arcadie Zaporojanu.

Impresarul din Moldova e gata sa-i bage milioane in conturi lui Becali. Man si Coman pot pleca pe zeci de milioane, cu conditia ca FCSB sa ajunga in grupele europene.



"Nu, ele sunt reale, dar intr-un timp apropiat. In functie de rezultatele Stelei pe plan international" spune impresarul.

Pentru moldoveni, Steaua e numai una.



"Pentru noi, cei de acolo, majoritatea, FCSB este Steaua. Este continuitatea acelei Stele de atunci!" e opinia lui Arcadie Zaporojanu.

"Nu stiu cum de a ajuns o echipa ca FCSB in Liga 1 si o echipa ca Steaua in liga a patra" spune Tudorel Stoica.