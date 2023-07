În urma victoriei, Jeonbuk și-a revendicat a patra poziție și a ajuns la egalitate de puncte chiar cu Seoul (33 de puncte), care deține însă un golaveraj mai bun decât cel al echipei pregătite de Dan Petrescu.

Cum a comentat Dan Petrescu al doilea succes consecutiv cu Jeonbuk în campionat

După meci, tehnicinaul a vorbit cu reprezentanții mass-media și a remarcat faptul că e mulțumit de rezultatul produs de elevii săi acasă, împotriva celor de la Seoul.

„A fost un joc bun. Am condus în prima repriză. Dar chiar și așa, am lovit bara de două ori și am avut un gol anulat din cauza unui ofsaid. Așa că nu am putut înscrie. În repriza secundă, am fost cam în spate, dar am reușit să marcăm de două ori. A fost un joc care mi-a plăcut”, a spus Dan Petrescu, citat de biz.chosun.com.

A fost al doilea succes consecutiv în campionat pentru Dan Petrescu. Jeonbuk a mai câștigat în etapa precedentă cu Jeju, scor 2-0, și a pierdut în prima rundă cu tehnicianul român pe bancă, 0-2 vs Owangju.

Dan Petrescu transferă un superjucător de la CFR Cluj

Potrivit Fanatik, Nana Boateng, închizătorul lui CFR Cluj, a plecat de la echipă și e așteptat lângă Dan Petrescu în Coreea de Sud, unde va fi utilizat de tehnicianul român la Jeonbuk Hyundai.

Aceeași sursă a mai indicat faptul că ardelenii vor primi două milioane de euro în schimbul fotbalistului. Nana Boateng era legitimat la CFR Cluj din 2021, când Transfermarkt îl evalua la 450.000 de euro.

Acum, ghanezul e cotat de site-urile de specialitate la 2.2 milioane de euro. În mod normal, ar mai fi avut cu CFR Cluj contract până la finalul sezonului 2023/24. 88 de meciuri a jucat Boateng pentru ardeleni.