Într-una dintre ele apare alături de Georgina Rodriguez, îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată, care îi pune în valoare fizicul de invidiat.

O publicație din Iran a postat respectiva imagine, însă cu partea posterioară blurată, ceea ce a deranjat-o pe partenera starului portughez.

"Georgina se va supăra foarte tare. Muncește din greu pentru coprul său și este mândră de formele pe care le are.

Arată cum sunt tratate femeile în anumite părți ale lumii", a declarat o sursă din anturajul cuplului, potrivit Daily Star.

Someone please let Georgina Rodriguez know on Instagram that an #Iran regime news outlet (@hamshahrinews) censored her bum so well that you can hardly tell it’s been photoshopped ???? pic.twitter.com/JfA76YJkfu