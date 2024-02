Silviu Balaure (28 de ani) a fost legitimat la Poli Timișoara, Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, FCM Baia Mare, Astra Giurgiu și FC Hermannstadt. Originar din Mehedinți, de unde s-au lansat Mirel Rădoi și Flavius Stoican, jucătorul de atac este unul dintre cei mai în formă oameni ai lui Marius Măldărășanu, având în acest sezon șapte goluri marcate în 25 de meciuri jucate, fiind la egalitate în clasamentul golgheterilor cu atacantul central Daniel Paraschiv. Este cotat la 650.000 de euro, a fost aproape de un transfer la CFR Cluj și viseasă la play-off, trofeul Cupei României, cupele europene și o prezență la Euro 2024.

"Tata m-a îndrumat spre fotbal, el a fost portar"

"Eu sunt născut la Drobeta-Turnu Severin. Când am început eu fotbalul erau idoli în zonă Dorel Stoica, Flavius Stoican, Mirel Rădoi, Florin Șoavă, erau o grămadă de fotbaliști foarte buni formați acolo.

Tata m-a îndrumat pe această cale, să merg cu fotbalul. El a fost portar, dar eu am început ca mijlocaș central, apoi antrenorii m-au pus să joc în atac. După aceea a început să-mi placă și mie, la vârsta de 12 ani am plecat la Timișoara, unde am făcut și junioratul. Am reușit să debutez în Liga 1 tot la Timișoara. A urmat o perioadă în care nu am prea jucat, am mers la Baia Mare, am făcut un sezon foarte bun acolo și am prins un transfer la Astra Giurgiu.

"Ar fi frumos să fiu un balaur pentru adversari"

Sincer nici eu nu știu povestea numelui meu, nu am întrebat vreodată, nu am fost curios. Mă bucur că mă cheamă așa, chiar e un nume frumos și sper să fie auzit de toată lumea, în următorii doi-trei ani. Ar fi frumos să fiu un balaur pentru adversari, ar fi frumos să fiu un balaur pentru Rapid, la meciul următor.

"Idolul meu a fost Cristiano Ronaldo"

De la fiecare coleg poți să culegi câte ceva. Mă bucur că am fost coleg cu Alibec, cu Budescu, cu Teixeira. I-am avut și pe Daniel Niculae, pe Geraldo Alves, pe Lovin, o grămadă de jucători valoroși. De la fiecare am învățat câte ceva.

Însă idolul meu a fost Cristiano Ronaldo, el e jucătorul pe care l-am urmărit în mod special. Mi se pare cel mai complet jucător, chiar dacă toată lumea e cu Messi. Mie îmi place mai mult Cristiano Ronaldo.

"Eu nu prea fac schimb de tricouri"

De ce nu am vrut să primesc tricoul lui Totti? Eu nu prea fac schimb de tricouri. În acel sezon am jucat doar cu West Ham câteva minute, am jucat mai puțin. Am zis că voi face schimb când voi ajunge să joc titular în cupele europene.

Vreau să fac schimb de tricouri cu un adversar pe care l-am înfruntat în teren, pentru că altfel e ca și cum am cumpărat tricoul acela de la magazin. Așa cred eu că e normal. Dacă nu joci, degeaba ai tricoul lui Totti sau al altui mare jucător, dacă nu ai fost cu el acolo, în teren.

Merge cu fetița la balet, e pasionat de tenis și se pricepe să facă grătar

Ce hobby-uri am în afara terenului? Stau cu familia foarte mult timp. Cu fetița, o iau de la grădiniță, o duc, după aceea o duc la înot, la balet. Mai mult chestii de familie.

Îmi place să stau cu prietenii, să ieșim, să facem un grătar, să povestim. La grătar, de obicei îl fac eu, nu doar îl mănânc, dar când sunt invitat îi las și pe ei să-l facă. Nu pot să spun că sunt specialist, dar sunt pe acolo.

Mă pasionează tenisul de câmp, dar în ultima perioadă nu am mai apucat să joc. Îmi plăcea foarte mult Federer, dar acum e mai spectaculos Kyrgyos, îmi place cu joacă", a declarat Balaure pentru Pro TV Sport și Sport.ro.

Foto - Getty Images, capturi PRO TV Sport