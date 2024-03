Cosmin Contra i-a făcut praf pe toți după Al Hilal - Damac: ”O spun public”

În etapa #24 din Arabia Saudită, Damac a făcut deplasarea pe ”Kingdom Arena” din Riyadh pentru confruntarea cu Al Hilal. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 2-1.

După meciul de la Riyadh, Cosmin Contra a răbufnit la adresa arbitrajului și susține că Al Hilal e un club care a transferat jucători importanți, astfel încât să nu beneficieze de ajutorul arbitrilor.

”În primul rând, o felicit pe Al-Hilal pentru cea de-a 29-a victorie consecutivă. A fost o rușine de arbitraj. Ar fi trebuit să avem un penalty, iar Saud Abdulhamid ar fi trebuit eliminat.

Este rușinos. Greșelile arbitrilor ne costă jocul. Al-Hilal a cheltuit mulți bani pe transferuri și nu are nevoie de ajutorul arbitrilor. Damac a fost tratată pe nedrept și a meritat mai mult.

Prefer arbitrii locali. Dați-mi voie să o spun public. Mi-a ajuns să aduceți arbitri care strică jocurile”, a spus Cosmin Contra după meciul cu Al Hilal.

