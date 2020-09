Clubul care ii poate da 10 milioane lui Becali pentru un jucator PLECAT de la FCSB! Se anunta RAZBOI dupa tradarea unui om de baza! Cu cine e gata sa semneze

Unul dintre jucatorii de pe urma caruia Gigi Becali vrea sa se imbogateasca e aproape sa semneze cu o echipa din Israel.

Planic e dorit de Maccabi Haifa, echipa care este dispusa sa-si asume raspunderea in cazul unui conflict cu Becali.

Patronul lui FCSB s-a suparat pe fotbalistul sarb dupa ce acesta a plecat de la echipa fara sa anunte, nemaivenind la antrenamente.

Gigi Becali nu a fost de acord si i-a declarat razboi fundasului: "Cu Planic a venit cineva sa imi zica sa terminam conflictul cu 250.000 de euro. Asta i-am propus atunci, 250.000 clauza sa joace pana la final.



Dar dupa ce a facut ce a facut, nu mai accept niciun fel de intelegere. Sa plateasca 10 milioane cine il ia, fiindca asa are clauza. Asta pentru ca a facut o mare mizerie", spunea Gigi Becali despre cazul lui Planic.

In aceasta vara fotbalistul a fost aproape de un transfer la Goztepe, insa oficialii echipei din Turcia au renuntat la mutare in ultimul moment din cauza problemelor pe care sarbul le are cu FCSB.

Potrivit presei din Israel, cei de la Maccabi Haifa nu sunt deranjati de acest conflict dintre Planic si Becali, fiind dispusi sa-l transfere pe sarb in ciuda "razboiului" care s-ar putea isca.