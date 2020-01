Anuntul MOMENTULUI in cazul lui Xavi! Al-Sadd a anuntat OFICIAL ce se va intampla cu antrenorul sau

Conducerea Barcelonei s-a intalnit astazi cu Xavi Hernandez in Qatar. Reuniunea dintre antrenor si Eric Abidal si Oscar Grau nu i-a lasat indiferenti pe cei de la Al-Sadd. Acestia au emis un comunicat oficial pe contul de Twitter in care au explicat pozitia pe care o au fata de posibilitatea ca Xavi sa devina antrenorul catalanilor.

"Posibilitatea ca Xavi sa plece la Barcelona in orice moment este normala, iar lumea se asteapta ca el sa revina in viitor, deoarece a fost echipa lui si prima sa casa. Dar in acest moment, Xavi este antrenorul lui Al-Sadd.

Xavi este concentrat la meciul de maine, iar orice negociere legata de plecarea lui va avea loc pe cai oficiale", au scris cei de la Al Sadd pe twitter.

#AlSadd general manager Turki Al-Ali: Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2