Razvan Lucescu avea un avantaj de 3 goluri in semifinalele Ligii Campionilor contra echipei lui Xavi!!! Ce i s-a intamplat in numai 3 minute la retur e IREAL! Cat e scorul acum

Dupa 25 de minute nebune, meciul s-a potolit. :) La pauza, Al Hilal - Al Sadd e 2-3!

Razvan Lucescu si Al Hilal erau la un pas de finala Ligii Campionilor Asiei dupa 4-1 in Qatar cu Al Sadd, echipa antrenata de Xavi.

Desi au deschis scorul si la Riad, jucatorii lui Lucescu au cazut incredibil! In doar 3 minute, au primit 3 goluri. Intre minutele 17 si 20, Al Sadd a marcat prin Akram Afif, Nam Tae-Hee si Al Heidos!



In minutul 25, Gomis a redus din diferenta pentru Hilal! Acum, Al Sadd conduce cu 3-2 si are nevoie de inca doua reusite pentru a merge in finala.

Administratorii contului de Twitter ai Federatiei Asiatice n-au facut fata ritmului nebun al meciului. :) Si-au cerut scuze ca n-au reusit sa bage golurile la fel de repede cum s-au marcat.



GOAL | Sorry that we are slow but all this is happening a little too quick for us. ????????????

Al Sadd scored their third through a Hassan Al Haydos strike.

Al Hilal 1 - 3 Al Sadd #ACL2019 #HILvSDD pic.twitter.com/Nfns3aEp7x