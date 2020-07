Internationalul roman pe care Sumudica il vrea cu orice pret: "Daca il aveam de la inceput in echipa ne clasam in primele 3"

Marius Sumudica a ajuns la al saptelea meci consecutiv fara infrangere in campionatul Turciei.

Chiar daca a reusit matematic sa isi salveze echipa de la retrogradare, tehnicianul roman a obtinut un nou rezultat bun.

Gaziantep a remizat cu Kasimpasa scor, 2-2, iar Alin Tosca si Junior Morais au fost integralisti. Alexandru Maxim a marcat din nou si a adus un punct echipei lui.

Fotbalistul roman este imprumutat de la Mainz, iar in acest sezon a reusit sa marcheze 7 goluri pentru echipa lui Marius Sumudica. Dupa evolutiile bune, echipa turca doreste sa in transfere definitiv.

"Nu vreau sa fac multe transferuri, voi aduce cel mult trei jucatori. In primul rand vreau sa rezolv situatia lui Maxim si a lui Kayode. Imi doresc ca ei sa ramana aici. In afara lor, trei sau patru transferuri ar fi foarte bune.

Alexandru Maxim este un jucator de calitate. Cu talentul lui ghideaza intreaga echipa. A schimbat mult jocul nostru in repriza secunda. Daca Maxim ar fi fost alaturi de noi in prima jumatate a sezonului, am fi fost in locul celor de la Sivasspor (n.r locul 3)", a declarat Marius Sumudica pentru Hurriyet.

De cand campionatul a fost reluat, Gaziantep este singurul club din liga turca care a reusit sa nu piarda niciun meci. Echipa este pe locul 8 in clasament cu cu 43 de puncte dupa 33 de etape.

