Campioana matematic, Al Hilal a terminat campionatul cu un nou succes! Victorie in ultima etapa pentru Razvan Lucescu

Al Hilal a cucerit cel de-al 16-lea titlu de campioana a Arabiei Saudite.

Formatia antrenata de Razvan Lucescu (51) de ani a incheiat pe primul loc in clasamentul Arabiei Saudite. Al Hilal a reusit sa acumuleze 72 de puncte in cele 30 de etape. Bilantul lui Razvan Lucescu: 22 de vitctorii, sase remize si doar doua infrangeri. Rivalii de la Al Nasr au terminat pe pozitia secunda la opt puncte in spate.

Unul dintre cei mai prolifici jucatori ai lui Razvan Lucescu a fost, desigur, atacantul francez, Bafetimbi Gomis. Fostul atacant de la Olympique Marseille sau Lyon a marcat o dubla in victoria din ultima etapa contra celor de la Al Shabab, scor 2-1. Gomis a reusit sa inscrie 27 de goluri in acest sezon, cu doua mai putine decat golgheterul Abderrazak Hamdallah de la Al Nasr (29).

Al Hilal a mai excelat la un capitol in acest sezon. Formatia antrenata de Razvan Lucescu a reusit sa inscrie 74 de goluri, in timp ce Al Nasr a marcat doar 60. In compartimentul defensiv cele doua mari rivale au fost la egalitate. Au primit cate 26 de goluri fiecare.