Antrenorul lui Borac contesta golul calificarii marcat de Chipciu: "Cred ca fost out! A fost un moment decisiv" Ce a declarat tehnicianul 

CFR a invins-o pe Borac Banja Luka cu 2-1 si s-a calificat in turul 2 preliminar Champions League.

CFR nu a mai avut un meci atat de usor ca in tur, cand au invins cu 3-1. Clujenii nu au fructificat ocaziile pe care si le-au creat si in doar 3 minute, din minutul 60 pana in minutul 63, Arlauskis a incasat doua goluri din partea bosniacilor. Gratie regulii care s-a validat in acest sezon, clujenii nu au fost eliminati de golul marcat de Borac in Gruia, iar partida a avut nevoie de prelungiri.

Insa Marko Maksimovic a avut alta nemultumire la finalul meciului. Tanarul tehnician a acuzat ca golul lui Chipciu, marcat in minutul 118, a venit dupa o faza in care mingea a parasit suprafata terenului.

"Am jucat impotriva unui adversar mult mai bun, dar ne-am descurcat bine. Regret primul meci cu CFR, jucat la Cluj. Asa a fost sa fie, am facut o imagine buna fotbalului din Bosnia si Hertegovina, iar publicul ne-a sustinut din primul minut.

Nu ne-am calificat, dar vom lupta. Avem campionatul, avem Conference League. Poate ca e o reactie la cald, dar cred ca a fost un aut inaintea golului marcat de ei. A fost un moment decisiv acolo. CFR are o echipa buna. Noi ne-am dat viata pe teren si vom invata multe din aceste jocuri", a declarat Maksimovic pentru sportsport.ba.