Bogdan Stoica revine in ring in gala in care se bate Ghita, la PRO TV, pe 15 septembrie | Si-a deschis sala de kickboxing cu fratele lui

Fratii Stoica si-au deschis sala de kickboxing langa stadionul Steaua.

Au venit cu toata familia si au facut cinste cu sampanie.

Fratii Stoica n-au lasat nimic la voia intamplarii in noua sala de kickboxing. Copiii au intrat primii pe saltea.

Spun ca doar ei au muncit pentru ea. "Ne-am rupt mainile ca sa taiem saltelele, sa fie totul bine", au spus acestia.

Mama lor ar fi dat orice ca sa nu-i vada in ring.

"Eu mi-am dorit sa fac alt sport, unul nu atat de dur. Am fost la doua meciuri, nu am rezistat si am renuntat", a marturisit Elena Stoica, mama celor doi.

Sotia lui Andrei Stoica nu isi doreste ca cei mici sa urmeze drumul tatalui lor.

Bogdan Stoica va lupta in gala in care Daniel Ghita revine dupa patru ani in ring. Ghita se va bate la PRO TV, pe 15 septembrie.

"Daniel Ghita - il vad castigator inca de acum, sincer", spune Bogdan Stoica.