Explicatia bizara a lui Wilder dupa infrangerea cu Fury! Din ce cauza nu a putut performa la nivel maxim: "Fury nu m-a ranit deloc!"

Deontay Wilder a fost invins de Tyson Fury si acesta a venit cu o explicatie ciudata.

Wilder (34 de ani) a pierdut meciul cu Fury de la Las Vegas, dupa ce a fost trimis la podea in reprizele 3 si 5. In repriza a 7-a, americanul a fost trimis in corzi de Fury si antrenorul lui Wilder a aruncat prosopul.

Wilder a venit cu o explicatie dupa meciul slab: a probat costumul cu care si-a facut aparitia in ring cu o seara inainte si nu si-a putut da seama cat de greu este.

"Fury nu m-a ranit deloc, dar pur si simplu acea costumatie a fost mult prea grea pentru mine. Asa ca nu am avut picioare la inceputul luptei, iar in repriza a treia picioarele nu m-au mai tinut. Am pus costumul cu o seara inainte, dar nu am realizat ca e atat de greu", a spus Wilder.

Wilder si-a facut aparitia intr-un costum de peste 18 kilograme! A venit imbracat complet in negru, purtand o armura, aparatori la brate, masca si o coroana, in semn de tribut pentru Black History Month, care comemoreaza rolul important al oamenilor de culoare din istoria Statelor Unite ale Americii.

Wilder isi critica antrenorul

Americanul a criticat si decizia antrenorului de a arunca prosopul si spune ca ar fi putut sa ii puna in continuare probleme lui Fury. Din punctul lui de vedere, lupta nu era nici pe departe de a fi terminata:

"Sunt suparat pe Mark pentru ca am vorbit adesea despre acest lucru si nu este ceva emotional. Am spus echipei mele sa nu arunce niciodata prosopul pentru ca sunt un tip special. Mai aveam cinci reprize, eram inca in lupta", a mai spus Wilder.

Americanul este pregatit de revansa cu Tyson Fury, dupa ce o clauza in acest sens a fost stabilita in contractul incheiat inaintea luptei. Ar fi a treia lupta dintre cei doi, dupa ce prima s-a incheiat la egalitate si a doua a fost castigata de Fury.