Regele Greilor se ridica! Anthony Joshua i-a cerut revansa lui Andy Ruiz dupa ce a fost facut KO la New York! Cand va avea loc lupta!

Anthony Joshua, considerat cel mai bun pugilist al categoriei grea in ultimii ani, a fost invins prin KO si a pierdut toate centurile in fata mexicanului Andy Ruiz Jr.

Dupa victoria spectaculaosa, Andy Ruiz a devenit primul pugilist mexican campion mondial la categoria grea.

Anthony Joshua a cerut revansa

Boxerul britanic nu a trecut peste infrangerea in fata lui Ruiz si a activat o clauza din contract, care ii permite sa ceara imediat o revansa.

"Dupa intalniri cu Anthony Joshua, Rob MC si cu echipa de conducere din New York, astazi am activat clauza de revansa din contractul cu Andy Ruiz Jr. Lupta va avea loc in noiembrie sau decembrie intr-un loc care va fi anuntat in curand", a spus promotorul Eddie Hearn.

The Sun scrie ca in momentul in care contractul initial a fost semnat, cei doi s-ar fi inteles ca o eventuala revansa sa aiba loc in Marea Britanie. Cu toate acestea, nu este exclus ca lupta sa aiba loc din nou in Statele Unite.