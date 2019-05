Ce lovitura! Victorie fantastica a lui Deontay Wilder: si-a PULVERIZAT adversarul cu un singur pumn in prima runda! Mesaj catre Anthony Joshua

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Deontay Wilder a obtinut o noua victorie fantastica in gala ce a avut loc la Brooklyn sambata seara si ramane neinvins dupa 42 de lupte! Wilder este gata sa se puna cu ceilalti 2 colosi neinvinsi de la categoria grea, Anthony Joshua si Tyson Fury. Cu cel de-al doilea s-a luptat deja, insa lupta n-a avut castigator.

Wilder l-a desfiintat sambata seara pe Dominic Breazeale, aflat la a 2-a infrangere din cariera dupa cea contra lui Joshua. "Nici nu am simtit lovitura. Mainile mele sunt letale!" a spus Wilder dupa meci despre lovitura care a incheiat socotelile cu 41 de secunde inainte de finalul primei runde.

Wilder a dominat startul de meci si parea sa se indrepte spre o victorie cu 10-9 in prima runda cand a venit un croseu fantastic care l-a trimis la podea pe Breazeale. Victoria categorica a lui Wilder reprezinta un mesaj pentru detinatorul celorlalte 3 centuri, Anthony Joshua.

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw