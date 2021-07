"Dacă nu era japoneză, aș fi câștigat meciul!" Strigătul de revoltă al Claudiei Nechita 

Claudia Nechita a terminat pe locul 5 la categoria 57 kg, în cadrul întrecerilor de box de la Jocurile Olimpice.

Claudia Nechita a luptat admirabil în sferturile categoriei 57 kg, dar a pierdut prin decizie partajată, scor 2-3, cu japoneza Sena Irie.

Eleva lui Adrian Lăcătuș a vorbit la finalul meciului despre înfruntarea despre care lasă să se înțeleagă că a gestioant-o greșit. Agresivă, sportivă de la Steaua a ținut bine centrul ringului în prima repriză, când a pus-o de mai multe în dificultate pe niponă, însă comunică subtil că judecătorii de lângă ring au "ciupit-o" la punctaj.

Claudia Nechita, declarație puternică

Eleva lui Lăcătuș și-a exprimat speranța că-și va atinge visul la Paris 2024.

''Mi-am dorit foarte mult această victorie. Dar nu am ştiut să-o obţin. În momentul ăsta atât am putut. Am vrut prea mult şi nu ştiu, din dorinţa asta prea mare... Cred că dacă nu era japoneză, aş fi câştigat meciul.

Publicul a fost de partea ei, a avut un mic avantaj, dar acum nu vreau să reclam şi să dau vina pe arbitri. Atât am putut astăzi. Am încredere și voi merge înainte şi sunt sigură că locul meu este acolo sus'', a declarat Claudia Nechita, pentru Agerpres.

Claudia Nechita: "Nu i-am simțit vreun pumn"

Nechita e a doua pugilistă din România calificată la o ediție a JO, după Mihaela Cijevschi-Lăcătuș, prezentă la Londra 2012. Soția lui Adrian Lăcătuș a fost eliminată în primul tur, în urmă cu nouă ani.

Nechita e pregătită tot de profesorul Adrian Lăcătuș, cel care în pauzele dintre reprize a încercat să-și tempereze eleva.

"Ea a fugit foarte mult, am încercat tot timpul să mă duc după ea, să o prind. Ştia, se aştepta ce o să fac, probabil. Mă aşteptam la asta, mi-am dorit, dar atât s-a putut astăzi şi asta este.

Nu m-a surprins cu nimic, nu i-am simţit vreun pumn sau ceva. Am încercat să dau totul, am făcut tot ce am putut. Sunt recunoscătoare că am ajuns aici, iar cu siguranţă Parisul mă aşteaptă. Mai sunt trei ani şi voi da totul ca să aduc o medalie de acolo'', a mai spus pugilista de la Steaua.