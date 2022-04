Britanicul Tyson Fury, care a boxat sâmbăta trecută pentru ultima dată în carieră, a declarat că nimic nu îl va face să se răzgândească în ceea ce priveşte retragerea, subliniind că boxul este un sport periculos şi că el are tot ce îi trebuie ca să fie fericit, informează The Guardian.

“Acesta este adevărul, am terminat. După cum spunea un mare conducător roman, mereu se va găsi altcineva ca să lupte. Sunt fericit, sunt sănătos, încă am un creier, încă pot vorbi. Am o soţie frumoasă, am şase copii. Am multe trofee, am mulţi bani. Am succes, faimă, glorie. Pentru ce aş continua?



Boxul este un sport foarte periculos. Renunţ cât sunt în top. Sunt neînvins. Sunt foarte mulţumit de ce am reuşit în carieră. Nu este vorba de bani pentru mine. Am destui. Am destul din tot ce îmi trebuie. Sunt un om foarte simplu. Conduc un 07 VW Passat. Sunt un om foarte normal, nu am nevoie de o grămadă de bani ca să impresionez pe cineva”, a spus Fury.

La 23 aprilie, Tyson Fury l-a pus la podea pe compatriotul său Dillian Whyte cu un upercut violent de dreapta, în repriza a şasea a meciului pentru centura WBC, care a avut loc pe Stadionul Wembley, în faţa a 94.000 de spectatori, o asistenţă record în Marea Britanie după Al Doilea Război Mondial la un meci de box.

Fury, 33 de ani, şi-a păstrat centura mondială WBC la categoria grea şi a anunţat că se retrage.

Britancul are 32 de victorii, din care 23 înainte de limită, un meci la egalitate şi nicio înfrângere.