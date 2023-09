Baschetbalistul din țara vecină, Nikola Jokic este cel mai nou câștigător al NBA, alături de formația Denver Nuggets. În sezonul 2022-2023, pe lângă trofeul NBA, sârbul a fost nominalizat MVP(cel mai valoros jucător din campionat).

În plus, Nikola Jokić este de cinci ori jucător All-Star în NBA, a fost numit de cinci ori în echipa All-NBA și a câștigat premiul NBA Most Valuable Player (MVP) pentru sezoanele 2020-2021 și 2021-2022. Unul dintre cei mai iubiți sportivi din Serbia, el a făcut parte din echipa națională de baschet a Serbiei cu care a câștigat o medalie de argint la Jocurile Olimpice de vară din 2016, desfășurate la Rio de Janeiro (Brazilia).

In the playoffs Nikola Jokic has beaten:

Jimmy Butler

Bam Adebayo

LeBron James

Anthony Davis

Kevin Durant

Kawhi Leonard

Devin Booker

Paul George

Damian Lillard

DeMar DeRozan

Lamarcus Aldridge

Donovan Mitchell

Karl Anthony-Towns

Anthony Edwards

Rudy Gobert

CERTIFIED | NBA CHAMP https://t.co/dAnSzJR749 pic.twitter.com/MoEUwSYurK