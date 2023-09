Statele Unite ale Americii ratează a doua finală la rând pentru aurul mondial.

Mai mult decât atât, națiunea care reprezintă cel mai important campionat baschetbalistic din lume, NBA, are șansa de a termina turneul fără măcar o medalie la gât. În cadrul Cupei Mondiale din 2019, americanii au reușit să obțină doar locul al șaptelea, cel mai rușinos rezultat din istoria națiunii care în trecut câștiga meci de meci en-fanfare printr-un lot de jucători precum LeBron James, Kobe Bryant sau Carmelo Anthony.

Duelul din finala mică a competiției va fi unul pur nord-american, gruparea antrenată de legenda lui Chicago Bulls, Steve Kerr întâlnind Canada în lupta pentru bronz.

The best FIBA game ever? ???? #FIBAWC x #WinForAll https://t.co/9sTtQkHlTR

Fostul coleg al lui Michael Jordan nu a reușit să evite cel de-al doilea eșec de la acest turneu final, după înfrângerea din faza grupelor împotriva Lituaniei, scor 110-104. În acel meci, fostul jucător al Rapidului, Oradei și celor de la U BT, Vaidas Kariniauskas a reușit 15 puncte, fiind omul cheie al partidei.

Confruntarea dintre Germania și Sua a constituit totodată și meciul cel mai ofensiv al turneului, fiind înregistrat un total record de 224 de puncte. Ambele formații au început agresiv, primul sfert fiind încheiat la o diferență de doar două puncte în favoarea europenilor, scor 33-31. Pauza mare i-a găsit însă pe favoriți în avantaj, americanii recuperând deficitul și conducând cu scorul de 60-59 după primele două reprize.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL. #FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa

Ambele reprezentative au mers aproape identic, având un procentaj identic de reușită - 58%. Prestația de 23 de puncte a fundașului de la Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards nu a fost suficientă. Andreas Obst cu 24 de puncte și Franz Wagner cu 22 au spart defensiva foarte statică a americanilor și i-au închis gura lui Austin Reaves care a afirmat înainte de acest turneu că nimic nu le poate sta în cale. Sângele rece de la libere și pressingul din ultimele două sferturi i-au imobilizat pe americani, iar Germania a reușit să se impună cu scorul de 113-111 într-un final apoteotic de partidă.

Germania, ultima echipă neînvinsă rămasă în turneu, cu un bilanț de 7-0 va juca duminică, 10 septembrie finala împotriva Serbiei pentru titlul mondial. Sârbii au învins Canada în prima semifinală, ajungând în a doua finală de Cupă Mondială din ultimele trei turnee; în 2014 a pierdut cu 129-92 împotriva SUA finala mare.

Team USA has crashed out of the FIBA Basketball World Cup with a shock 113-111 loss in the semifinals against Germany https://t.co/q1Qz4fej4K