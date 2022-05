Atletism în ADN! Nepoata e campioană mondială, bunicul e dublu vicecampion european 

Iosif Hecico (86 ani) a obținut medalia de argint la Campionatul European de Atletism Masters - probe Non Stadia, competiție desfășurată în localitatea italiană Grosseto, între 12 și 15 mai 2022. Aceasta nu e singura medalie cucerită de sportivul octagenar din România, în ultimii trei ani. El s-a întors cu medalie de aur în cadrul ştafetei de 4×100 m, respectiv argint la ştafeta balcanică ştafetă balcanică (800m + 400m + 200m + 100 m) şi bronz la 5.000 m, de la Balcaniada de atletism pentru veterani (Masters), de la Celje (Slovenia).

În 2019, el a luat argintul cu echipa 80+, în proba de 6km, la Campionatul Mondial de Atletism Masters Indoor organizat la Torun, în Polonia. Veteranul din Maramureș a fost învățător, profesor și director de școli și a devenit antrenor la vârsta de 17 ani, pregătind sportivi și echipe de volei, schi fond, fotbal, orientare, tenis de masă și badminton, el inaugurând și un Muzeu al Sportului în incinta școlii din satul Nistru (jud. Maramureș).

Dar adevărata sa iubire a fost atletismul, pasiune continuată de fiul și nora sa, Emil și Ana Hecico, schior de fond și alergător de cursă lungă, respectiv alergătoare montană și profesoară de atletism, dar și de nepoata sa. Alexia Hecico a devenit campioană mondială de alergare montană U20, în 2017, și este studentă cu bursă în administrarea afacerilor la State University of New York at Buffalo (SUNY-Buffalo). Tânăra are numeroase titluri de campioană națională, dar și medalii la competițiile de alergare montană balcanice, europene și mondiale.

"Cred că tot ce știu am învățat de la familie, iar informația a fost acumulată în timp, prin observare și nu neapărat voluntar. De la mama am învățat că o gândire pozitivă te poate duce departe, că trebuie mereu să îți oferi o șansă și să nu te îndoiești de aptitudinile tale. Cred că ei îi datorez mai mult decât aș putea vreodată să recunosc. De la bunicul meu am învățat respectul pentru familie, pentru numele pe care îl port și pentru ceea ce reprezintă el. Tot el mi-a arătat ce înseamnă să ai o echipă, o a doua familie, oferindu-mi posibilitatea de a mă alătura lui în cantonamente.

În ceea ce îl privește pe tata, nu cred că aș putea să enumăr toate lucrurile pe care le-am învățat de la el. Cu toate că am fost antrenată de mama, tata a fost mereu mentorul meu, persoana care aspiram să devin într-o zi. Poveștile și sfaturile lui erau cele pe care așteptam să le ascult atunci când mergeam la antrenament sau la concurs, el e persoana care a știut mereu de câtă presiune aveam nevoie pentru a-mi dori ceva din toată inima. Așadar, produsul final, Alexia de azi, este o combinație a tuturor lucrurilor învățate de la fiecare din ei", declara Alexia, în 20121, pentru eziarultau.ro.

Emil Hecico, fost delegat din partea FIS Cross-Country la numeroase competiții desfășurate în țara noastră și în străinătate, a decedat, în februarie 2019, în timpul competiției Balkan Cup desfășurată la Ravna Gora (Croația).

România a câștigat 16 medalii la CE de Atletism Masters

În urma desfășurarii competiției din Italia, lotul național al României a ocupat la general locul 12 (din 18 țări care au punctat), totalizând un număr de 16 medalii (1 Aur, 8 Argint, 7 Bronz), astfel:

Individual - 5 medalii (1 Aur, 3 Argint, 1 Bronz)

Aur - Nicoleta Ciortan (semimaraton / F45) / Argint - Iosif Hecico (10 km și 5 km / M85), Elena Ghioc (10 km / F50) / Bronz - Ionuț Pârju (10 km / M35)

Echipe - 11 medalii (5 Argint, 6 Bronz):

Argint

10 km - F40 (Roxana Gîrleanu, Mirela Albu, Simona Slădaru) / F45 (Nicoleta Ciortan, Daniela Ciocan, Maria Herman) / F50 (Elena Ghioc, Mariana Pârju, Cristina Ciobanu)

5 km - F45 (Daniela Ciocan, Elena Ghioc, Paraschiva Borș)

Semimaraton - M50 (Florin Laza, Cristian Stancu, Petre Dragomir)

Bronz

10 km - M45 (Aurelian Zăgrean, Cornel Silviu Popa, Cornel Vasiliu) / M50 (Florin Laza, Victor Bratu, Artur Miklos)

5 km - F35 (Nicoleta Sasu, Mirela Albu, Simona Slădaru) / M50 (Victor Bratu, Petre Dragomir, Artur Miklos)

Semimaraton - F55 (Paraschiva Borș, Gloria Suciu, Ioana Nica) / M60 (Ștefan Ciochină, Iulică Alexe, Vasile Hârjoc)