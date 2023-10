Echipa românului a câștigat cu 2-1 pe teren propriu, dar a fost condusă după ce Burnley a deschis scorul în minutul 11. Charlie Taylor și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu un șut superb de la marginea careului, care l-a lăsat fără replică pe portarul român.

Antoine Semenyo a dus scorul la 1-1 în minutul 22, iar Bournemouth a dat lovitura în partea secundă prin golul marcat de danezul Philip Billing.

S-a terminat 2-1, iar Bournemouth a obținut o victorie importantă, care o ajută să iasă din zona retrogradabilă. Acum, echipa lui Ionuț Radu a ajuns la șase puncte și este prima deasupra liniei retrogradabile.

CHARLIE TAYLOR GIVES BURNLEY THE LEAD WITH A STUNNER!!!

????️ @tekkersfoot pic.twitter.com/UWCP6pqT8J