Echipe din toata lumea si-au dorit sa obtina transferul lui Messi in aceasta vara.

Dupa ce argentinianul si-a anuntat dorinta de a pleca de la Barcelona, fanii de pe tot globul si l-au imaginat in tricoul echipei lor preferate.

Antrenorul celor de la Burnley a devenit viral pe retelele de socializare dupa ce a sugerat, in momentul in care presa vuia de negocierile dintre Messi si Manchester City, ca echipa sa este o optiune pentru capitanul Barcelonei.

Daca in urma cu cateva saptamani a glumit, acum Sean Dyche a fost mai serios in comentarii si a socat pe toata lumea. Antrenorul englezilor a spus ca clubul a fost in contact cu Messi, dar ca, din pacate, decizia fotbalistului nu le este favorabila.

"Conteaza doar rezultatul final. Putem sa tinem legatura cu oricine. Am fost in contact cu Messi. Se pare ca el este hotarat sa ramana acolo, iar asta este trist pentru noi. In general vorbind, totul se rezuma la a obtine transferul, a-l aduce pe fotbalist. Nu conteaza intregul proces prin care trecem pentru a-l transfera", a declarat Sean Dyche, potrivit jurnalistilor de la The Sun.

Favoriti sa-l transfere pe Messi in aceasta vara au fost cei de la Manchester City, care ar fi avut nu doar avantajul banilor, ci si pe cel reprezentat de Pep Guardiola, alaturi de care superstarul Barcelonei si-ar dori sa revina.

Pe lista scurta s-au mai inscris si cei de la PSG, care ar fi vrut sa refaca cuplul Messi - Neymar in Ligue 1.

