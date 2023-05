Vești bune pentru fanii lui Liverpool! Dezvăluirea lui Jurgen Klopp

După 33 de meciuri disputate în primul eșalon al Angliei din acest sezon, Liverpool se află pe loc de Europa League cu 56 de puncte. Formația dirijată de Jurgen Klopp a înregistrat, în consecință, 16 victorii, opt rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

După un start dezamăgitor de sezon, Liverpool pare că s-a redresat, iar Jurgen Klopp îi face fericiți pe fanii „cormorani”, evidențiind faptul că la club vor veni noi jucători în perioada de mercato din vară.

„Vom face business. Trebuie să aduci jucătorii potriviți la echipă. Formația asta a scris o poveste senzațională, dar acum trebuie să începem una nouă”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Jurgen Klopp on Liverpool summer plans: "We will do business. You have to bring in the right players". ???? #LFC

"This team wrote a sensational story, but now we start a new one". pic.twitter.com/qPzgwp12ti