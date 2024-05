Victor Becali a povestit recent o întâmplare în care antrenorul lui Alin Stoica de la Club Brugge (n.r. Trond Sollied) l-ar fi desconsiderat pe fostul internațional român la un antrenament.

”Am mers la Brugges cu Gică Popescu... Alin Stoica avea un antrenor care jucase cu Popescu la PSV Eindhoven. Și se antrena, dădea în minge (n.r. face gesturi care indică o relaxare a jucătorului).

Și vine antrenorul și îi zice lui Popescu: 'Bă, tu dacă ai fi antrenor, l-ai băga pe ăsta să joace?' Ce să-i spui? Cum să-i spui să-l bage să joace? (n.r. când îl vezi că se antrenează așa) Dădea în minge de făcea mingea jumătate de oră până la poartă. Nu poți să joci fotbal la nivelul ăsta cu o asemenea atitudine.

Nu are antrenorul nimic cu nimeni. Poate să nu intre în concepția tactică, dar nu are nimic cu tine dacă vede că te antrenezi”, spunea Victor Becali la iamsport.ro.

Alin Stoica i-a dat replica lui Victor Becali: ”Minte, bate câmpii și încurcă borcanele!”

Alin Stoica i-a răspuns lui Victor Becali și a mărturisit că impresarul a ocolit adevărul și că povestea e cu totul alta. Retras în 2015, fostul internațional a mai precizat, de asemenea, că antrenorul lui Club Brugge, Trond Sollied, nu a jucat niciodată cu Gică Popescu de-a lungul carierei sale fotbalistice și că românii au venit la Brugges pentru a discuta despre un eventual transfer al său la un alt club.

”Nu știu de unde până unde sunt invitate astfel de personaje la podcast-uri să-și dea cu părerea despre fotbal. Acest domn, ăsta (n.r. Victor Becali), așa cum o să-i spun, nu a fost impresarul meu, în primul rând. Nu a fost, nu este și nu va fi niciodată un impresar. Nu vorbește nicio limbă străină! Chiar voiam să relatez această poveste care s-a întâmplat la Brugge.

Dar, acest personaj care încurcă borcanele și bate câmpii nu a fost impresar! Nu vorbește nicio limbă străină. El, la firma aia, era maestru de ceremonii. Asta era el. Maestru de ceremonii. Cel mai fericit caz pentru el... Să fi transferat prin România pe la Bacău, Buzău. Fratele lui făcea tot și în România.

Fratele lui nici impresarul meu nu a fost cu adevărat. Eu nu am avut contract cu el, cu domnul Giovanni, cum îi spuneam eu. Am mers pe bună credință. Dar, nu știu de unde până unde încurcă borcanele. El nu are cum să discute cu cineva că nu vorbește limbă străină. Așa s-a întâmplat și la Brugge. Asta era meseria lui. Era maestru de ceremonii!

Ce mă frapează e că atunci când am fost cu Brugge, ei veniseră să mă transfere, pentru că eram în ultimul an de contract, iar belgienii voiau ceva bani pe mine. Ei nu au vorbit cu antrenorul! Îl chema Trond Sollied. Ăsta spune că antrenorul juca la PSV și fusese coleg cu Gică Popescu. Trond Sollied nu jucase niciodată în Olanda! Jucase, într-adevăr, în Norvegia (n.r. Trond Sollied a evoluat, ca jucător, la Bodo/Glimt, Rosenborg și Valerenga). Aici a fost chestia care încurcă borcanele și minte! Nu-i mai băgați în seamă pe ăștia care habar nu au pe ce lume trăiesc.

Ei veniseră să mă transfere de la Brugge. Eu îi traduceam lui ăsta (n.r. Victor Becali). El nu știe limbă străină! Popescu vorbea și a cerut Brugge atunci un milion de euro, pentru că Gică Popescu a spus că mă voia Galatasaray. Directorul sportiv a scos niște hârtii și l-a întrebat 'de ce vreți un milion de euro, că Alin Stoica mai are contract un an cu Brugge', iar în șase luni puteam semna cu oricine. Directorul a scos hârtii și să vedeți ce comisioane a luat Ioan Becali pe mine! Ei au venit la Brugge cu chestia asta.

Plus, asta cu antrenorul, e minciună! M-am împăcat cu gândul, dar nu știu de unde până unde. Nu a fost impresar niciodată la viața lui și nu va fi! Ei mă luaseră la Anderlecht, care îmi oferea la semnătură, ca să prelungesc, un milion de euro, în 2001. Înțelegi? Acest domn, ăsta, încurcă borcanele. Dacă nu era minciună asta, pe cuvântul meu, dacă voiam drept la replică! Dacă Popescu e corect, să spună el adevărul. Că Popescu vorbea. Nu ăsta, că el nu știe să vorbească! Ăsta e adevărul de la Brugge”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.

Alin Stoica a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Steaua București, RSC Anderlecht, Club Brugge, AC Siena, FC Național, Poli Timișoara, KAA Gent, Mouscron, FC Brașov, Vojvodina, SSU Poli Timișoara, Wetteren și Concordia Chiajna II.