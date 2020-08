Vedeta din Premier League care va fi data afara de club dupa ce a participat la o orgie! Detalii incredibile: un 'prieten apropiat' l-a TRADAT

Un fotbalist din Premier League va fi dat afara de la echipa dupa ce a aparut un videoclip compromitator cu el.

Adalberto Penaranda (23 de ani) este un fotbalist din Venezuela care este legitimat la Watford, echipa care a jucat in Premier League in acest sezon.

Tanarul atacant va fi dat de la echipa dupa ce a aparut intr-un videoclip socant in timpul unei orgii sexuale. Totul a fost dezvaluit chiar de un prieten al acestuia de pe Instagram, dupa ce el a facut mai multe Insta Story-uri pentru 'prietenii apropiati', unde au acces doar o parte din utilizatori.

Cu toate acestea, unul dintre bunii sai prieteni s-a decis sa ii faca rau si a facut publice imaginile. Potrivit jurnalistilor de la CaughtOffside, o sursa foarte apropiata de reprezentantii fotbalistului a dezvaluit ca Watford il va da afara dupa aceste incidente.

Penaranda a semnat cu Watford in 2016, cand era adus de la Udinese in schimbul a 10.5 milioane de euro. In ultimii ani a fost imprumutat la mai multe echipe, printre care Malaga (Spania) sau Eupen (Belgia). In ciuda faptului ca era vazut un atacant cu potential, el a adunat doar trei aparitii pentru Watford.

De @estendenciavzl: "Peñaranda, el futbolista profesional venezolano, es tendencia porque subió unas historias en Instagram en la opción de "mejores amigos" con videos de una fiesta bastante íntima, y las críticas hacia él no escasean"pic.twitter.com/OBiijnzNSf — El Jojoto (@Jojotoweb) July 30, 2020