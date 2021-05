Tottenham se pregateste sa negocieze cu 3 super antrenori pentru a prelua banca tehnica! Marcelo Bielsa e si el pe lista

Englezii au ramas fara antrenor dupa demiterea lui Jose Mourinho.

Portughezul a fost adus cu mare speranta la clubul londonez, insa nu a reusit sa-si impuna stilul de joc si sa aduca rezultatele asteptate si a parasit formatia dupa doar un an si jumatate. Acum, Daniel Levy, patronul celor de la Tottenham, cauta sa aduca un nou tehnician care sa redreseze clubul, dupa ce negocierile cu managerul lui Ajax, Erik Ten Hag, au picat, acesta prelungindu-si contractul cu "lancierii".



Conform jurnalistilor englezi, pe lista londonezilor se afla Rafa Benitez, care a scris istorie la Liverpool in anii 2000, in prezent fara angajament dupa ce s-a despartit de formatia chineza Dalian Professional.

Al doilea nume ar fi Marcelo Bielsa, "El Loco", care a promovat-o pe Leeds United in Premier League si are sanse mari sa termine in top 10 chiar inca din primul sezon de la revenirea formatiei in elita fotbalului englez.

Garreth Southgate ar fi ultimul om cu care Tottenham ar vrea sa negocieze, insa situatia ar putea fi una complicata in cazul sau, fiind actualul selectioner al nationalei Angliei, contractul sau expirand de abia in vara lui 2022. Englezul este preferat de cel mai bun jucator al lui Tottenham, Harry Kane, care are o relatie exceptionala cu selectionerul britanic care i-a dat si banderola de capitan la nationala.