Roberto De Zerbi pleacă de la Brighton după două sezoane! Trei cluburi de top au pus ochii pe fostul jucător de la CFR Cluj

Italianul traversează un sezon bun în eșalonul de elită al Angliei. În ciuda faptului că Brighton a pierdut cu Liverpool duminică, în etapa #30, cu 1-2, echipa se află pe locul nouă, la șase puncte de locul șase, ocupat de Manchester United.

Roberto De Zerbi a semnat cu Brighton în septembrie 2022 și mai are contract valabil cu englezii până la finele stagiunii 2025/26, doar că jurnalistul sportiv Nicolo Schira informează pe rețelele sociale că italianul e gata să se despartă de clubul din Premier League.

”Vrea să semneze cu un club de top din Europa”, a notat Nicolo Schira pe platforma Twitter/X, care a adăugat în secțiunea de comentarii că ”Bayern Munchen, Chelsea și Liverpool s-au interesat de Roberto De Zerbi în ultimele săptămâni”.

