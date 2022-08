Rio Ferdinand e convins: "Ronaldo a vrut să-l umilească pe Carragher! Știe tot ce se vorbește despre el"

Înaintea meciului de pe Old Trafford s-a petrecut un moment inedit. Cristiano Ronaldo, care a început meciul din postura de rezervă și a intrat pe teren abia în minutul 86, a apărut neașteptat la marginea terenului, unde Sky Sports realiza o emisiune.

Ronaldo a mers să îi salute și să îi îmbrățișeze pe Gary Neville și Roy Keane, foștii mari jucători ai lui Manchester United, în prezent analiști TV, însă l-a ignorat complet pe Jamie Carragher, legenda lui Liverpool, care l-a criticat constant în ultima perioadă.

Rio Ferdinand (43 de ani), fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United, este convins că gestul lui Cristiano Ronaldo a fost unul premeditat și a servit drept răzbunare pentru comentariile lui Jamie Carragher, care a spus în mai multe rânduri că portughezul ar reprezenta o problemă pentru Manchester United, că nicio echipă nu vrea să îl transfere acum sau că Messi este clar un jucător mai bun decât CR7.

Ferdinand spune că îl cunoaște foarte bine pe Ronaldo, iar portughezul ar urmări absolut tot cee ce se scrie sau se vorbește despre el în emisiunile TV, fiind la curent cu noutățile din Anglia chiar și atunci când evolua în Spania sau Italia.

"Cunoscându-l pe Cristiano Ronaldo și știind că Jamie Carragher este foarte vocal în ceea ce îl privește pe Ronaldo, dar și faptul că a spus despre el că ar fi problema de la Manchester United, credeți-mă, Cristiano a văzut acele comentarii și și-a pregătit această mișcare. A vrut să-l calmeze puțin, să-l umilească, cum vreți voi să spuneți la TV.

Cristiano este un tip foarte calculat. E foarte conștient de ce se întâmplă în preajma lui. Nu e cineva care să stea în casă și să se deconecteze. Mereu am spus-o: el folosește rețelele sociale și comentariile oamenilor pentru a se alimenta cu motivația de a fi cel mai bun, așa e de când era copil.

El îi știe pe toți cei care vorbesc urât despre el în presă. La un moment dat, mi-a spus de Gary Lineker, care e un mare fan al lui Messi. Mă gândeam: 'Frate, nici măcar nu ești în țară ca să vezi emisiunea'. Dar el știe tot.

Jamie Carragher are dreptul să-și spună opinia, dar Cristiano o ia personal. E un tip emoțional, iar gestul său nu m-a surprins. Mi se pare amuzant, să fiu sincer", a spus Rio Ferdinand, potrivit Daily Mail.

Jamie Carragher a reacționat după meci, postând un mesaj pe Twitter în care și-a exprimat dezamăgirea pentru întreaga seară.

"O seară rea de la început la sfârșit! Am fost ignorat de bunul meu prieten Ronaldo. Manchester United a arătat luptă și calitatea, iar Liverpool a fost dezorganizată", a scris Jamie Carragher.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him ???? pic.twitter.com/FIxOX0YRS8