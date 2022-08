În etapa a 3-a din Premier League, Manchester United primește vizita lui Liverpool. Meciul vine când nu se poate mai rău pentru gruparea de pe Old Trafford. A pierdut primele două meciuri din campionat, 1-2 cu Brighton, și 0-4 cu Brentford, și ocupă poziția a 19-a.

Însă, elevii lui Erik ten Hag (52 ani) au arătat o altă atiduine în derby-ul Angliei, iar în minutul 16, la capătul unei faze excepționale, Jadon Sancho (22 ani) îl învingea pe Alisson (30 ani) și făcea 1-0 pentru Manchester United.

