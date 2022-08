Starul portughez, despre care s-a scris în această vară că forțează un transfer la o altă echipă, a apărut surprinzător în fața camerelor TV în timpul antrenamentului de dinainte de meci.

Sky Sports realiza o emisiune chiar la marginea terenului, alături de Roy Keane, Gary Neville și Jamie Carragher, în momentul în care Ronaldo a apărut lângă ei.

CR7 s-a dus prima oară la Gary Neville, fostul său coleg de la Manchester United, cu care a dat mâna și a schimbat câteva cuvinte. Ulterior, a trecut pe lângă Jamie Carragher și a mers la Roy Keane, un alt fost mare jucător al lui United, pe care l-a îmbrățișat. Moderatorul emisunii l-a rugat să spună câteva cuvinte, însă portughezul a refuzat și s-a întors la antrenament.

Ronaldo l-a ignorat complet pe Jamie Carragher, fostul mare jucător al lui Liverpool, care l-a criticat des în ultima perioadă. Fostul fundaș i-a întins de două ori microfonul portughezului, însă fotbalistul lui Manchester United a trecut pe lângă Carragher fără a-l saluta sau a-i acorda atenție.

"Acesta este momentul brutal în care Cristiano Ronaldo îl ignoră pe Jamie Carragher înainte de duelu lui Manchester United cu Liverpool", a scris The Sun despre momentul inedit de dinainte de meci.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him ???? pic.twitter.com/FIxOX0YRS8