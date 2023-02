Reacția lui Pep Guardiola cu privire la transferul lui Joao Cancelo. Ce a subliniat antrenorul lui City

Joao Cancelo este legitimat la Manchester City din august 2019. Starul portughez a acumulat 154 de meciuri în picioare pentru trupa dirijată de Pep Guardiola și a ajuns la 70 milioane de euro cotă pe piață, conform Transfermarkt.

Tehnicianul de pe Etihad, Pep Guardiola, a vorbit despre situația în care se află Joao Cancelo la Manchester City, odată cu mutarea sa sub formă de împrumut la FC Bayern, precizând că fotbalistul își dorea să acumuleze mai multe minute jucate. De asemenea, antrenorul a subliniat că nu știe ce se va întâmpla cu fundașul dreapta în sezonul următor.

„Cancelo și-a dorit întotdeauna să joace, trebuie să joace să fie fericit. Vrea să joace în fiecare joc și sper să o facă la Bayern. Nu știu ce se va întâmpla sezonul următor cu Joao. Nu o să spun niciun cuvânt rău, munca sa, pasiunea, abilitățile”, a spus Pep Guardiola, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

