Oaspeţii au deschis scorul în minutul 6, prin Heung-min Son, însă Manchester City a egalat după doar 137 de secunde, în urma unui autogol al aceluiaşi atacant sud-coreean (9), iar apoi au preluat conducerea graţie reuşitei lui Phil Foden (31).

Tottenham a restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Giovani Lo Celso (69), înainte ca Manchester City să marcheze pentru a treia oară, prin Jack Grealish (81).

Finalul meciului a fost unul tensionat. Londonezii au reuşit să restabilească egalitatea în minutul 90, prin Dejan Kulusevski, însă gazdele au forţat victoria în prelungiri şi au acuzat arbitrul că a oprit nejustificat jocul în momentul în care Jack Grealish scăpase singur cu portarul lui Tottenham, în loc să lase avantaj după un fault produs anterior asupra atacantului norvegian.

La faza controversată din finalul partidei, Erling Haaland a avut o reacție nervoasă care s-a viralizat imediat, apărând numeroase meme-uri cu chipul jucătorului lui Manchester City.

Într-una dintre imagini, Erling Haaland apare integrat în celebrul tablou "Țipătul", iar norvegianul a reacționat imediat, cu un mesaj pe contul de Twitter: "Wtf m-a făcut să zâmbesc astăzi pentru prima dată".

Wtf that made me smile for the first time today https://t.co/36FdN4B5Xn