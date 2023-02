Pep Guardiola a dat verdictul: „E greșeala noastră cu ce i-am făcut lui Haaland”

Manchester City l-a cumpărat pe Erling Haaland în vara anului 2022 și a plătit doar 60 milioane de euro pe fotbalistul care s-a făcut imediat remarcat în eșalonul de top al Angliei. În doar 26 de meciuri, Haaland a reușit să marcheze 23 de ori și a egalat deja topul golgheterilor din sezonul precedent.

Antrenorul „cetățenilor”, Pep Guardiola, a vorbit despre Erling Haaland și a evidențiat faptul că este doar greșeala sa în cazul în care fotbalistul nu primește atât de multe pase în timpul meciurilor.

„Haaland nu atinge atât de des mingea? E greșeala noastră. Erling a fost bun tot sezonul. Trebuie să-l căutăm puțin mai mult. Când se termină un meci, mă gândesc în următoarea secundă dacă a fost implicat sau nu și cine trebuie să fie mai mult implicat în joc depinde de noi”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

