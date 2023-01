Liverpool are nevoie de un suflu nou în compartimentul median, mai ales că rezultatele din ultimele etape nu au fost cele mai prietenoase (0-3 vs Brighton, 1-3 vs Brentford).

Pe locuri, fiți gata! Liverpool se pregătește să „fure” un jucător important de la Chelsea. Anunțul făcut de presa britanică

Mason Mount intră în ultimele 18 luni de contract cu echipa lui Graham Potter, care, de altfel, ar putea fi demis cât mai curând din cauza rezultatelor slabe din ultimul timp, iar potrivit Mirror, conducerea „cormoranilor” a început să se focuseze pe aducerea englezului la clubul din Merseyside.

Cu toate acestea, interesul lui Liverpool i-a făcut pe cei de la Chelsea să-l prețuiască pe mijlocașul ofensiv și să se hotărască în privința lui Mason Mount, căruia vor să-i prelungească înțelegerea încă de pe acum, a mai informat publicația.

Cifrele lui Mason Mount

Britanicul este produsul lui Chelsea, dar a semnat cu echipa mare în vara lui 2019, moment în care cota sa pe piață era de 12 milioane de euro, conform Transfermarkt. Acum, Mason Mount valorează nu mai puțin de 75 milioane!

De când se află la trupa de pe Stamford Bridge, englezul a bifat 186 de apariții în echipamentul londonezilor, s-a impus pe tabela de marcaj de 33 de ori și a pasat decisiv în 37 de situații.