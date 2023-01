Firmino a făcut anunțul mult așteptat de fanii lui Liverpool. Ce a spus sud-americanul

Roberto Firmino a semnat cu Liverpool în 2015, a avut câteva sezoane excelente, în care a făcut senzație alături de Mohamed Salah și Sadio Mane, dar faptul că nu a mai dat același randament l-a făcut să fie criticat din mai multe puncte de vedere.

O piesă importantă în angrenajul lui Jurgen Klopp, Roberto Firmino nu numai că și-a ajutat echipa în situații dificile pe parcursul acestei stagiuni început slab de „cormorani”, dar a obținut și prelungirea contractului pe Anfield! - MAI MULTE DETALII AICI.

Sud-americanul a venit și cu o reacție în care și-a prezentat intenția de a rămâne la Liverpool, evidențiind cât de fericit se simte în locul în care a câștigat Champions League, Premier League și multe alte trofee.

„E fantastic să joci fotbal la un nivel atât de mare aici cu jucători grozavi. Sunt foarte fericit aici și vreau să rămân și să ajut Liverpool”, a precizat Roberto Firmino, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, pe rețelele social media.

Roberto Firmino confirms his priority to stay ar Liverpool: “It’s fantastic playing high-level football here with great players. I’m happy here and I intend to stay here and help Liverpool”. ???????? #LFC

Liverpool have offered Firmino a new short term contract, still in talks. pic.twitter.com/orkXxWKKhy