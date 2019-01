Organizatorii de la Wimbledon ii vor ridica lui Andy Murray o statuie in complexul de la All England Club

Organizatorii turneului de la Wimbledon intentioneaza sa-l onoreze pe Andy Murray construind o statuie din bronz in complexul sportiv de la All England Club.

Dupa ce Murray, castigator a trei titluri de Grand Slam, a anuntat in Australia ca acesta este ultimul sau an in circuitul masculin de tenis, cei de la Wimbledon au decis sa-l omagieze pe al lor dublu campion construind o statuie in incinta celui de-al treilea turneu major din sezonul competitional.

“Intotdeauna am stiut ca atunci cand Andy se retrage va fi momentul potrivit pentru a-i recunoaste cariera extraordinara! Sunt convins ca se va face asa ceva pentru el”, a declarat directorul executiv al turneului, Richard Lewis, intr-un interviu acordat programului BBC Radio Live Live "Sportsweek".

Fred Perry si Virginia Wade sunt alte personalitati britanice din lumea sportului alb care au fost onorate la Wimbledon cu sculpturi.

Andy Murray a anuntat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Australian Open ca se va retrage anul acesta: "Wimbledon este turneul cu care as vrea sa inchei, dar nu sunt sigur ca voi putea face asta. Nu sunt sigur ca voi putea juca avand dureri pentru inca 4-5 luni" a spus Murray, cel care are 3 Grand Slam-uri castigate in cariera - Wimbledon in 2013 si 2016, si US Open in 2012.

El a fost invins in primul tur la Australian Open de Roberto Bautista-Agut cu scorul 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2, dupa 4 ore si 14 minute de joc. Scotianul in varsta de 31 de ani a suferit o interventie chirurgicala in urma cu un an si a ratat primele 3 Grand Slam-uri ale anului.