OFICIAL | Victor Lindelof a semnat! Fundasul care va da piept cu Romania in preliminariile pentru EURO 2020 va castiga 8 milioane de euro pe sezon

Victor Lindelof a semnat un contract valabil pentru urmatoarele cinci sezoane.

Fundasul de 25 de ani a semnat un nou contract cu Manchester United care il va tine la club cel putin pana in iunie 2024. In contract se gaseste si optiunea de prelungire pe inca un an. Lindelof va castiga 8 milioane de euro pe sezon la echipa din Manchester.

Lindelof a venit la United in 2017 de la Benfica si a imbracat tricoul "diavolilor" de 74 de ori.

"Din ziua in care am sosit la United m-am simtit ca acasa. Am crescut foarte mult si ca jucator, dar si ca persoana in ultimii doi ani si pentru asta le multumesc tuturor de la club pentru ajutorul si suportul oferit. Iubesc sa joc fotbal si vreau sa ajut echipa pentru a castiga trofee pentru a le multumi fanilor pentru incredibilul suport. Sunt inca tanar si stiu ca mai pot creste cu ajutorul antrenorului si al stafului", a spus Lindelof.

Un rol important in prelungirea fundasului l-a avut antrenorul Ole Gunnar Solskjaer:

"Victor s-a acomodat aici si a devenit un jucator foarte important pentru echipa. Aduce calm in teren si se vede ca este foarte determinat sa ajute clubul. Sunt foarte multumit ca va ramane alaturi de noi. Cu totii privim inainte si muncim impreuna pentru a aduce clubul unde merita sa fie", a spus antrenorul lui Manchester United.

Jucatorul va da piept cu nationala lui Contra in preliminariile pentru EURO 2020. Suedia va veni in Romania pe 15 noiembrie si meciul va fi foarte important pentru ambele selectionate in vederea calificarii. Lindelof are 31 de aparitii in tricoul Suediei si este unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei.

Situatia in grupa Romaniei arata in felul urmator: