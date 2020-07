NOSTRADAMUS s-a mutat online! Predictia ULUITOARE a unui fan despre FUGA de retrogradare a clubului sau: "Inchide ochii si imagineaza-ti!"

Ca in fiecare sezon, lupta pentru evitarea retrogradarii din Premier League ofera surprize si rasturnari de situatie.

Lupta pentru ramanerea pe prima scena din Anglia este una absolut dramatica si deznodamantul va fi aflat de abia dupa ultima etapa. Singura retrogradata certa este Norwich City, insa celelalte doua cluburi aflate pe pozitii care duc in Championship inca pastreaza sanse de salvare. Bournemouth, penultima din clasament, are cea mai grea misiune, fiind la 3 puncte in spatele lui Aston Villa, prima echipa aflata deasupra liniei rosii. Intre ele, mai este si Watford, la egalitate de puncte cu Villa, dar mai slaba la golaveraj.

Lucrurile nu aratau atat de bine pentru Villa acum doua zile, cel putin pe hartie. Echipa din Birmingham era la 3 puncte in spatele lui Watford si urma sa joace cu Arsenal. Nimeni nu le mai dadea vreo sansa lui Grealish si compania, mai ales ca o aveau de infruntat marti pe Arsenal, o echipa aflata intr-o forma oscilanta, dar care tocmai invinsese pe Liverpool! Tot marti jucau si cei de la Watford, in fata lui City.

Un fan al celor de la Aston Villa a lansat duminica un scenariu uluitor pe platforma Reddit! Iata ce a scris suporterul:

"Inchide ochii si imagineaza-ti alaturi de mine!

E marti, ora 20:15. Watford tocmai a pierdut cu 4-0, iar Villa obtine o victorie cu 1-0 in fata unei echipe a lui Arsenal ce a parut dezinteresata de meci. Verificam clasamentul si ne dam seama ca baietii depind doar de ei pentru prima oara dupa multe luni. Ultimul meci va fi impotriva unui West Ham care nu va mai avea pentru ce sa lupte si vom avea nevoie doar sa obtinem acelasi rezultat pe care il va reusi Watford in fata lui Arsenal."

Lucrurile s-au intamplat intocmai asa cum a prezis fanul! Watford a pierdut cu 4-0 in fata lui Manchester City, Villa a castigat cu 1-0 contra unui Arsenal care s-a prezentat fara nicio urma de vlaga, iar etapa 38 ii pune pe oamenii din Birmingham in postura de a fi doar la mana lor pentru a se salva! Singurul lucru care nu i-a iesit a fost ora. Suporterul celor de la Villa a dezvaluit in comentariile postate ca este din SUA si ca nu si-a dat seama ca meciul incepe la 20:15, ora Angliei, si se termina la 22:00.

Postarea este cat se poate de autentica, dovada fiind si comentariile de la momentul publicarii ei. Ceilalti fani ai lui Villa isi ironizau echipa si nu ii dadeau nicio sansa fanului ca visul sa i se indeplineasca: "4-0? Trebuie sa ai alte vise" si "Echipa asta nu poate sa castige cu 1-0, nu are cum sa apere un astfel de avanta. Am incercat si am esuat de atatea ori pe parcursul sezonului", au comentat ceilalti suporteri

Ulterior, fanul a devenit erou pentru camarazii sai: "Da-mi numerele de la Loto acum!", "E magie neagra ce ai facut!" si "Cel mai tare post din istorie!" au comentat ei dupa seara de marti.