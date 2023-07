Antrenorul argentinian a semnat cu Chelsea la un an după despărțirea de Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino a „intrat în pâine” la noua echipă și a acordat și primul interviu în calitate de antrenor al lui Chelsea.

Tehnicianul a folosit cuvinte mari vorbind despre noua sa echipă și nu s-a sfiit să declare că Chelsea este cea mai importantă grupare din Anglia din ultimii 10-15 ani. Mauricio Pochettino s-a arătat extrem de încântat să o pregătească pe gruparea londoneză.

„E o plăcere și onoare să mă alătur lui Chelsea. Suntem extrem de încântați și o cunosc foarte bine pe Chelsea, este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Desigur, a fost foarte ușor pentru noi să decidem să ne mutăm aici.

Este încântător pentru noi și ne dorim să aducem fericirea din nou acestui club mare. Vom munci din greu, vom juca în așa fel încât fanii să se bucure de fotbal, istoria lui Chelsea e una câștigătoare, dar important este și modul în care vom construi victoriile.

În ultimii 10, 12, 15 ani, Chelsea este cea mai mare echipă din Anglia. Cunosc Premier League foarte bine și știu ce înseamnă cultura lui Chelsea. Cred că fanii sunt încântați să se afle din nou pe drumul câștigător”, a declarat Mauricio Pochettino în interviul acordat pentru site-ul oficial al londonezilor.

'It’s a culture of winning here. We want to bring the happiness again to this great football club.' ????

Part one of our exclusive interview with Mauricio Pochettino! pic.twitter.com/rmWnGn3ARY