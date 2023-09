Chelsea, pe urmele Barcelonei! Problemele cu care se confruntă londonezii

Jose Feliciano, unul dintre fondatorii Clearlake Capital a transmis că va face tăieri considerabile în salariile fotbaliștilor.

Omul de afaceri puertorican, alături de Todd Boehly, omul numărul 1 de la Chelsea, au preluat formația din centrul Londrei în 2022. În ciuda investițiilor în transferuri de peste 1 miliard de lire sterline, ”albaștrii” nu s-au calificat în cupele europene și nu au fost în niciun sezon aproape de titlu.

Dezamăgiți de performanțele clubului și presați de problemele financiare cu care se confruntă, patronii clubului englez au comunicat că vor efectua reduceri salariale de peste 100 de milioane de dolari: ”"Am cumpărat un activ care este foarte râvnit de mulți alți potențiali cumpărători. În cele din urmă, suntem extrem de aliniați cu baza noastră de suporteri, pentru că cea mai bună modalitate de a face clubul nostru mai valoros este să câștigăm.

Echipa a avut un prim sezon dificil, primul nostru sezon. Avem o cantitate extraordinară de talent.

Ceea ce încercăm să facem este să reducem salariile și, în esență, cheltuielile de operare ale afacerii cu peste 100 de milioane de dolari (80,6 milioane de lire sterline) pe an.” a comunicat patronul lui Chelsea, conform sportsmole.uk.

