Poate fi cel mai cautat jucator din aceasta vara. Milionarii din La Liga si Premier League vor sa obtina semnatura lui

Barcelona, Real Madrid si Manchester City sunt interesate de serviciile francezului Kingsley Coman, potrivit Sky Germany.

Daca se va concretiza transferul lui Sane la Bayern Munchen, viitorul lui Coman la echipa germana va deveni nesigur, iar clubul bavarez ar dori sa il vanda in aceasta vara.

Gigantii germani vor sa obtina din vanzarea lui 55 de milioane de euro. Francezul mai are contract cu Bayern pana in vara lui 2023. In acest sezon el a reusit sa marcheze 5 goluri in 24 de meciuri.

Totusi, internationalul francez poate ajunge in Premier League. Coman si Pep Guardiola au mai lucrat impreuna la Bayern, in sezonul 2015-2016.

Luna trecuta fostul jucator de la Juventus a declarat ca tehnicianul spaniol este cel mai bun antrenor in opinia lui.

"As spune, Guardiola", a declarat francezul pentru Eurosport cand a fost intrebat care antrenor a avut cel mai mare impact asupra lui.

VIDEO - Cele mai tari momente ale lui Coman in Bundesliga in sezonul 2019/2020: