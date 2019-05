Boloni, aproape de o lovitura uriasa! Romanul e dorit de campioana dupa ce a reusit o performanta incredibila cu Antwerp

Ladislau Boloni ar putea ajunge la campioana Belgiei.

Boloni a reusit o performanta incredibila si s-a calificat cu Antwerp in cupele europene. Tehnicianul roman a dus echipa pana pe locul 4 in Belgia.



Acum, jurnalistii belgieni il vad pe Boloni la campioana Genk. Potrivit La Derniere Heure, Ivan Leko ar urma sa-i ia locul lui Boloni la Antwerp, iar romanul sa treaca pe banca celor de la Genk.



Ladislau Boloni a dezmintit insa informatia. "Singura mea certitudine este contractul", a declarat antrenorul in varsta de 66 de ani.